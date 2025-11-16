Buscan adolescente Geraldy Pérez López

Familiares y amistades de la adolescente Geraldy Pérez López, están solicitando la colaboración de la ciudadanía en general, principalmente en el municipio de Nueva Cd. Guerrero, a fin de poder localizarla sana y salva, pues desde la tarde del viernes se encuentra en calidad de desaparecida.

La menor de edad habría salido a la tienda, siendo aproximadamente entre 3:00 y 3:30 de la tarde de este viernes 14 de noviembre, pero ya no regresó a su casa, por lo que hasta el momento se desconoce su paradero.