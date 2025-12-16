"Añejos", bicampeón de la Liga Botanera de Segunda Fuerza

En el lapso de una semana, el equipo de fútbol soccer Añejos se convirtió en Bicampeón al ganar las finales de la Liga Botanera de Segunda Fuerza en Miguel Alemán, efectuadas en el campo del Audi.

El equipo lo integran Aldo de León, Eliud Segura, Hugo Peña Hinojosa, Ángel Virgilio García Sáenz, Rodolfo Espinoza, Horacio Olivares, Adolfo Víctor García Sáenz, Emanuel Trujillo, Rafael González y Rosbel Garza.

Detalles de la final entre Añejos y Barrios

En ambas finales, el público disfrutó de los encuentros puesto que se juega fútbol con una madurez y calidad adquirida después de aprender los participantes de todos los equipos, durante una larga etapa deportiva en sus vidas.

En la primera final, el equipo Añejos derrotó en 3 períodos a su fuerte y digno rival, como lo fue la escuadra de Los Ángeles.

El primer juego lo ganó Deportivo Cedillo 8-6, el segundo fue para el equipo Añejos 7-6; luego, el denominado mini-game de desempate quedó 2-2, por lo que pasaron a la tanda de penales, la que se definió a favor de Añejos con un marcador de 2-1.

Desempeño destacado del equipo Añejos en la Liga Botanera

Esto fue recientemente, cuando enfrentaron al equipo Barrios, también de la Segunda Fuerza Botanera.

El encuentro fue muy peleado, el balón iba y venía de una portería a la otra, hasta que el equipo Añejos logró abrir la férrea defensiva de su adversario, así los equipos modificaron su sistema de juego y empezaron a caer los goles.

Finalmente, el marcador fue 9-4 a favor del ahora Bicampeón Añejos.

El impacto del triunfo de Añejos en la comunidad

El público se divirtió en grande y sanamente.

Los equipos se entregaron al 100 por ciento y aportaron un gran ejemplo deportivo a niños y jóvenes asistentes que practican este deporte mundialmente popular.