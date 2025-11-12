Invitan a foro del agua en Reynosa

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) invita a todos los usuarios del sistema de riego o que cuenten con pozos de agua, a participar en el Foro Técnico 'La Ley General de Aguas y Reforma a la Ley de Aguas Nacionales' que ofrecerán este miércoles 12 de noviembre la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua.

¿Qué ocurrió?

El evento se realizará de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el Hotel Alta Vista de Cd. Reynosa, y está dirigido a todos los usuarios del sistema de riego en los municipios de Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y Río Bravo, que pertenecen al Distrito de Riego 026.

¿Quiénes participarán en el foro?