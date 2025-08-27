Apoyan y promueven la Feria del Empleo

Para que los empleadores tengan la oportunidad de conectarse directamente con potenciales candidatos a los puestos de trabajo que ofrecen, se invita a toda la ciudadanía a participar el próximo viernes 29 de agosto en la Feria del Empleo.

En la organización de este importante evento participan la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y el Servicio Nacional del Empleo, contando con todo el apoyo para que la Feria sea todo un éxito y cumpla con su objetivo.

Debido a que empresas de diversos sectores presentarán sus vacantes, se convoca a los ciudadanos en busca de trabajo a que se inscriban cuanto antes en el Módulo del Servicio Nacional del Empleo, ubicado en la planta alta de la antigua Preparatoria Miguel Alemán.