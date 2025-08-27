Tamaulipas

Apoyan y promueven la Feria del Empleo

Feria del Empleo se realizará el próximo 29 de agosto en el salón de la CANACO
En la organización de este evento participan la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y el Servicio Nacional del Empleo.

Para que los empleadores tengan la oportunidad de conectarse directamente con potenciales candidatos a los puestos de trabajo que ofrecen, se invita a toda la ciudadanía a participar el próximo viernes 29 de agosto en la Feria del Empleo.

En la organización de este importante evento participan la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y el Servicio Nacional del Empleo, contando con todo el apoyo para que la Feria sea todo un éxito y cumpla con su objetivo.

Debido a que empresas de diversos sectores presentarán sus vacantes, se convoca a los ciudadanos en busca de trabajo a que se inscriban cuanto antes en el Módulo del Servicio Nacional del Empleo, ubicado en la planta alta de la antigua Preparatoria Miguel Alemán.

La invitación a esta Feria del Empleo, que se realizará el próximo 29 de agosto en el salón de la CANACO, la realizó la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, C. P. Iliana Alamar García García, acompañada por la directora de Enlace Empresarial, Lic. Aidé García García.

