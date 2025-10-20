Fatal encontronazo automovilístico se registró poco antes de la medianoche del domingo sobre el Boulevard Miguel Alemán y Boulevard Valentín Barrera, dejando como saldo una mujer fallecida y 3 menores lesionados de gravedad, además de cuantiosos daños materiales.

Los hechos se reportaron alrededor de las 23:00 horas del sábado, cuando una camioneta pick-up, marca Chevrolet, color blanco y de reciente modelo, la cual circulaba con exceso de velocidad, pues al parecer iba jugando carreras y se pasó el semáforo en rojo, terminó por impactarse de frente contra el costado de un auto sedán compacto, marca Volkswagen, tipo Beatle, color negro, el cual fue lanzado y quedó seriamente destrozado.

Elementos de la Delegación de Tránsito y Vialidad, así como personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, acudieron rápidamente y atendieron el percance que causó gran consternación entre la población.

Los agentes viales dirigieron el tráfico para evitar otro posible accidente sobre el Boulevard Miguel Alemán, el cual es utilizado durante las noches como pista de carreras, sobre todo por ebrios e irresponsables conductores, como en esta ocasión.

Por su parte, los Agentes de la Guardia Estatal apoyaron a las autoridades de Tránsito y Vialidad, resguardando la zona del accidente, el cual también arrojó cuantiosos daños materiales en ambas unidades participantes.

Cabe destacar que la víctima de nombre Berenice "N", fue trasladada de urgencia en una ambulancia, pero lamentablemente falleció minutos después del fatal accidente; mientras que los 3 menores fueron atendidos de emergencia en las instalaciones de la Clínica Gonzalitos de esta localidad.







