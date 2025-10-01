Primera llamada al festival cultural

Primera llamada al festival culturalEl Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano llegará a partir de este viernes
Ante esto, las familias de Miguel Alemán podrán disfrutar de un gran fin de semana con los espectáculos que ofrecerá el XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.
Las autoridades locales, contando con la coordinación de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, junto a la Casa de la Cultura Miguel Alemán, preparan un evento único que celebra nuestras raíces con arte, música, danza, tradición y talento local y nacional.
