Llegan útiles escolares para la frontera chica

Llegan útiles escolares para la frontera chicaEl Gobernador Américo Villarreal muestra su apoyo a niñas, niños y adolescentes al garantizar la entrega de útiles escolares en Frontera Chica
Durante la tarde del sábado se estuvieron descargando más de 8 mil paquetes de útiles escolares para los alumnos de educación básica de la Frontera Chica.
Los paquetes son para estudiantes de los niveles Especial, Preescolar, Primaria y Secundaria.
"Esto es gracias al apoyo de nuestro Gobernador Dr. Américo Villarreal, pensando en nuestras niñas, niños y adolescentes"; informó el jefe del CREDE, Lic. Joel Araguz Loredo.
