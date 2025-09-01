Tamaulipas

Llegan útiles escolares para la frontera chica

El Gobernador Américo Villarreal muestra su apoyo a niñas, niños y adolescentes al garantizar la entrega de útiles escolares en Frontera Chica
  • Por: El Mañana Staff
  • 01 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Llegan útiles escolares para la frontera chica

Durante la tarde del sábado se estuvieron descargando más de 8 mil paquetes de útiles escolares para los alumnos de educación básica de la Frontera Chica.

Los paquetes son para estudiantes de los niveles Especial, Preescolar, Primaria y Secundaria.

"Esto es gracias al apoyo de nuestro Gobernador Dr. Américo Villarreal, pensando en nuestras niñas, niños y adolescentes"; informó el jefe del CREDE, Lic. Joel Araguz Loredo.

EL MAÑANA RECOMIENDA