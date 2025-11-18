Entrega EU a dos detenidos

Autoridades de los Estados Unidos realizarían la entrega de al menos 2 detenidos a los agentes mexicanos, en las inmediaciones del Puente Internacional Miguel Alemán-Roma.

Extraoficialmente trascendió que la recepción de los detenidos la realizarían elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los detenidos y los delitos por los que son buscados en este lado de la frontera.