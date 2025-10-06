Inician labores contra el cáncer

Con 18 años de historia apoyando a personas de todas las edades diagnosticadas con Cáncer, el grupo Amigas Unidas "Vive en Paz y Haz el Bien" se prepara para realizar este lunes 6 de octubre el tradicional Encendido del Listón Rosa, que marca el inicio de las actividades del "Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mamá".

"Vive en Paz y Haz el Bien" nació como Fundación un 4 de octubre del año 2007 y a 18 años de distancia sus socias no han dejado de organizar actividades y apoyar a quienes se enfrentan con la terrible enfermedad del cáncer.

En sus inicios, la Fundación se enfocaría solo a las mujeres; Sin embargo, fueron muchos los casos y tanta la necesidad de las personas, que hoy en día brindan su apoyo a hombres y mujeres de todas las edades.

Su actual Presidenta, Sra. Mary Chapa, señala que el grupo Amigas Unidas brinda un apoyo económico mensual a los pacientes registrados y a quienes solicitan la ayuda para acudir a sus citas médicas.

Cabe destacar que, entre sus actividades, también consiguen ayudas en insumos, como pañales, bolsas para colostomía, suplementos alimenticios y otros alimentos que ayudan mucho a los pacientes durante los procesos de quimioterapias.

En el llamado "Mes Rosa" se dedican a crear una mayor conciencia sobre el Cáncer de Mamá, sus métodos de detección temprana, tratamientos oportunos y prevención.