Alumnos buscan pase a la etapa regional de los Juegos Escolares 2025

Con la participación de alumnos de todas las escuelas primarias de Miguel Alemán y Mier, iniciaron las eliminatorias de los Juegos Deportivos Escolares 2025 en diferentes disciplinas.

El Mtro. Enrique Romero, coordinador del evento, informó que los ganadores de estas eliminatorias tendrán la oportunidad de participar en la etapa regional que se realizará en Nuevo Laredo.

En la inauguración de estas eliminatorias, realizadas en el Parque México, estuvieron presentes el supervisor de Educación Física, Profr. Rodolfo Que Suárez, el Profr. Jesús Santos Díaz, y el subdirector de Deportes, Felipe Guevara.

Los alumnos participan en diferentes disciplinas del atletismo, como carreras, lanzamiento de bala y disco, entre otras.