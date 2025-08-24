Rinden homenaje a don Bernardo Gómez

"En Miguel Alemán y en esta gran región de Tamaulipas nos sentimos muy orgullosos de la trayectoria y del legado musical de don Bernardo Gómez Garza", reiteró la primera autoridad en el homenaje que se rindió a un gran ser humano, en cuyo honor se presentó su libro biográfico "El Caminante".

El homenaje a don Bernardo, fundador del Dueto Estrella junto con el recordado Abel Martínez, estuvo lleno de grandes sorpresas, como la entrega de reconocimientos y la presentación de grandes exponentes de la música en Miguel Alemán y la región.

Durante el evento de entrega de reconocimientos, también se hizo extensiva la felicitación a toda la familia y amigos de don Bernardo Gómez Garza.