Desaparecidos dos abuelitos

De acuerdo a la versión extraoficial de uno de sus familiares, se logró establecer que desde el pasado lunes que la pareja salió de su casa y viajaban a bordo de una camioneta gris con dirección al poblado Los Guerra; sin embargo, ya no se supo nada de ellos.

"Estos dos abuelitos que salieron de su casa para Los Guerra el día de ayer (lunes) en una troca gris y no hemos sabido nada de ellos y no nos contestan sus teléfonos, estamos muy preocupados por ellos, son gente honrada no se meten con nadie", explicaron sus familiares, quienes solicitaron la colaboración de la ciudadanía en general para tratar de localizarlos.