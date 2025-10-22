Consterna muerte de Doña Blanquita

Consterna muerte de Doña BlanquitaLa Sra. Hinojosa Barrera fue un pilar en el sector ferretero, dejando una huella significativa.
La Sra. Blanca Esthela Hinojosa Barrera (Doña Blanquita), quien contaba con 75 años de edad, era ampliamente conocida y apreciada tras varias décadas de trabajo al frente de una empresa del ramo ferretero en esta localidad.
Contexto general
Su labor en el sector ferretero la convirtió en una figura reconocida dentro de la comunidad de Reynosa. A lo largo de los años, Doña Blanquita se ganó el respeto y la admiración de sus clientes y colegas, quienes la recordarán por su dedicación y compromiso.
Reacción de los involucrados
El fallecimiento de Blanca Esthela Hinojosa Barrera ha generado una profunda tristeza entre quienes la conocieron. La comunidad ha expresado su pesar por la pérdida de una persona que dejó una huella imborrable en el comercio local.
