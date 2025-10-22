Consterna muerte de Doña Blanquita

La Sra. Blanca Esthela Hinojosa Barrera (Doña Blanquita), quien contaba con 75 años de edad, era ampliamente conocida y apreciada tras varias décadas de trabajo al frente de una empresa del ramo ferretero en esta localidad.

Contexto general

Su labor en el sector ferretero la convirtió en una figura reconocida dentro de la comunidad de Reynosa. A lo largo de los años, Doña Blanquita se ganó el respeto y la admiración de sus clientes y colegas, quienes la recordarán por su dedicación y compromiso.

Reacción de los involucrados