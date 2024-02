Reportan a un tirador: Detonaciones cerca del Hospital y de la EST #49

Miguel Alemán, Tam.- Nuevamente se reportaron detonaciones de armas de fuego cerca del Hospital del poblado los Guerra y también por el crucero de la escuela secundaria Técnica #49 "Wilfrido Massieu".

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas del sábado, por lo que inmediatamente después elementos del Grupo Operativo Especial (GOPES) de la Guardia Estatal y militares se abocaron a buscar los generadores de violencia que intranquilizaron a las familias que residen en dichos sectores de la población, pues estuvieron disparando al aire.

Sin embargo, las autoridades policiacas no han emitido ningún comunicado oficial relacionado con ello, lo que hace suponer que no pudieron ubicar a los presuntos responsables, por lo que no hubo detenidos, ni aseguramientos.

ABANDONAN A EJECUTADO

Por otra parte, durante la madrugada del jueves, habría sido abandonado el cuerpo sin vida de un masculino en las afueras de la funeraria "Eco", la cual se encuentra ubicada sobre Avenida Venustiano Carranza de la zona centro.

El personal habría reportado el hallazgo a las autoridades ministeriales que también habrían tomado conocimiento de los hechos, mismos que apenas trascendieron y de manera extraoficial.

Fuentes fidedignas revelaron que la víctima habría sido ejecutada con impacto de bala por desconocidos, lográndose establecer que el hoy occiso era de complexión delgada, tez morena, cabello corto, de aproximadamente 1.65 metros de estatura y vestía pants color negro con franjas blancas.

Hasta el momento se desconoce si el hoy occiso ya logró ser plenamente identificado por las autoridades ministeriales, pues todo parece indicar que no presentaba señas particulares.