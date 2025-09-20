Participan estudiantes en dinámicas artísticas

En el marco del proyecto "IMJUVE EN TU ESCUELA", la Secretaría de Bienestar Social, a cargo de la Lic. Mayra Treviño Flores, a través del Instituto de la Juventud y su director, el Lic. Javier Alberto Sánchez Rocha, en coordinación con la Dirección de Deportes y su Sub-director, Prof. Felipe Guevara, continuaron con las actividades en las instituciones educativas y ahora fue el turno de la Escuela Secundaria Técnica #49 "Wilfrido Massieu".

En esta charla, que estuvo acompañada de activación física con divertidos juegos de integración, el IMJUVE pudo dar a conocer sus funciones con su público principal, los adolescentes y jóvenes de Miguel Alemán.

De esta forma, durante el evento se destacó que el desarrollo de Miguel Alemán también se construye con ayuda de todas las juventudes.

Por último, se le agradeció al director de la institución, Lic. Jesuel Quintanilla Meléndez y a todo su equipo de trabajo por las atenciones recibidas, así como las facilidades otorgadas para poder llevar a cabo este encuentro.



