Entrega EU a 2 secuestradores

Cd. Miguel Alemán, Tam.- Mediante un fuerte dispositivo de seguridad, elementos de la Policía Investigadora de esta localidad trasladaron a una pareja hasta la Fiscalía General de Justicia en Cd. Reynosa, acusados por el delito de Secuestro.

El matrimonio intentó cruzar a los Estados Unidos, pero ya se había emitido una Ficha Roja para dar con su paradero.

Las autoridades de Estados Unidos los detuvieron y entregaron a la mitad del Puente Internacional Miguel Alemán-Roma.

Con ellos viajaban sus 2 pequeños hijos, quienes fueron entregados al Sistema DIF Miguel Alemán, cuyo personal los trasladarían momentáneamente a una Casa Hogar, siguiendo con el protocolo establecido.

Los agentes de la Fiscalía Investigadora y el personal del Sistema DIF Miguel Alemán esperaron varias horas en el lado mexicano hasta que se oficializó la entrega de los presuntos delincuentes y sus hijos.

Será la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas la que dé a conocer la identidad de los presuntos responsables del delito de secuestro y su vinculación a proceso.