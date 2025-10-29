Refuerzan seguridad

Durante el Operativo "Muralla" realizado este lunes en el municipio de Los Aldama, tras la agresión que civiles armados perpetraron contra elementos de la Fuerza Civil, se confirmó la detención de al menos 7 personas y el abatimiento de 2 más.

¿Qué ocurrió?

En el lugar, con el apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, los policías estatales aseguraron 2 camionetas tipo "monstruo", en el que se desplazaban los civiles armados. De igual forma, se aseguró un fusil Barrett calibre 50, 12 armas largas, 13 cargadores, cartuchos, 280 dosis de cocaína, 13 chalecos tácticos y 2 vehículos con blindaje artesanal, uno de ellos con reporte de robo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?