Entregan objetivos prioritarios del FBI

Elementos del Operativo "Frontera Grande" de la Guardia Estatal realizaron operativos y tras algunas detenciones se han entregado a objetivos prioritarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) directamente en las inmediaciones del Puente Internacional de esta localidad.

Lo anterior trascendió de manera extraoficial, pues hasta el momento ninguna autoridad mexicana ha emitido información alguna al respecto.

Ante esto, se presume que los objetivos han sido ciudadanos americanos que tienen pendientes delitos con las autoridades federales en los EU.

Cabe mencionar que para ello, también se ha contado con la presencia de agentes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como del personal del Instituto Nacional de Migración, quienes han acudido a las inmediaciones del cruce fronterizo para la entrega de los detenidos.