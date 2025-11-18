Convocan a celebrar la Revolución

Las diferentes autoridades están convocando a participar en el evento cívico y tradicional desfile que se realizará en coordinación con el Conalep No. 259, con motivo de la Celebración del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana en esta ciudad.

Ante esto, las autoridades locales y personal docente del Conalep No. 259, convocan a todas las instituciones educativas públicas y privadas, así como a clubes de servicio y asociaciones civiles, a celebrar el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, bajo las siguientes bases:

Lugar y Fecha: Concentrándose en la explanada de la plaza principal, en punto de las 8:30 horas del próximo jueves 20 de noviembre.

Podrán participar: Instituciones educativas, clubes de servicio y las asociaciones que se registren podrán hacerlo con tablas gimnásticas, tablas rítmicas, cuadros folklóricos, carros alegóricos, con ejercicios de orden y control (Eviten llevar plataformas de trailer).

Orden del desfile: Educación Especial, Preescolar, Primarias, Secundarias, Nivel Medio Superior, Nivel Superior, Clubes de Servicio y Asociaciones.

Participantes: Deberán entregar una reseña como máxima de media cuartilla, a la dirección del Conalep No. 259 o enviarla al correo electrónico: stephanie.garcia@tam.conalep.edu.mx , con los siguientes datos:

A.- Nombre de la Institución, Club o Asociación a la representa.

B.- Nombre del director.

C.- Tema de su presentación