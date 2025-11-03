Rescatan a dos desaparecidos

A través de la Delegación de Seguridad Pública , la primera autoridad agradeció al Ejército Mexicano y la Guardia Estatal todo el apoyo brindado en la búsqueda y localización de los señores Artemio García y José Ramón Medrano.

Las familias de quienes fueron reportados como desaparecidos el jueves, cuando acudieron al rancho del señor Artemio García como lo hacían habitualmente, solicitaron de primera instancia el apoyo del edil, quien a su vez solicitó la colaboración de las autoridades responsables para brindar seguridad en esta localidad.

Ambas instituciones, el personal del 25/o. Regimiento de Caballería Motorizado y los elementos del Operativo "Frontera Grande" de la Guardia Estatal, activaron la búsqueda de los desaparecidos desde la tarde del jueves, cuando fueron reportados en esa condición por sus familiares, quienes ya no tuvieron comunicación con ellos.

Fue hasta la mañana del sábado cuando se dio la afortunada noticia sobre su rescate por parte de elementos del Ejército Mexicano, aunque no se dieron a conocer mayores detalles del operativo.

Sólo se supo que los rescatados ya habían entablado comunicación con sus respectivas familias, quienes vivieron 2 días de enorme preocupación por su desaparición.

A su vez, las familias de los señores Artemio García y José Ramón Medrano agradecieron el apoyo del alcalde, Ejército Mexicano, Guardia Estatal, medios de comunicación y ciudadanos que se sumaron a través de las redes sociales a compartir la noticia sobre su desesperada búsqueda.



