Localizan y extraen cuerpo sin vida de migrante que pereció ahogado

El cuerpo sin vida de un migrante que pereció ahogado a principio de año, finalmente pudo ser localizado y extraído en avanzado estado de descomposición, de las traicioneras aguas del Río Bravo, pero todavía no ha sido plenamente identificado.

¿Cómo ocurrió el ahogamiento del migrante en el Río Bravo?

El caso había sido reportado desde la madrugada del 3 de enero, cuando el hoy occiso habría sido descubierto por las autoridades norteamericanas intentando cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. En ese operativo, el migrante sin identificar se habría caído de una lancha a las traicioneras aguas del río Bravo, dónde lamentablemente perdió la vida al perecer ahogado.

Detalles sobre la búsqueda del migrante ahogado

Por su parte, las autoridades mexicanas lo buscaron durante 5 días seguidos desde la altura de la colonia Sabinitos hasta el sector de la calle Primera, pero el cuerpo no pudo ser encontrado en ese entonces, pues flotó hasta la tarde de este viernes y después de 2 semanas de haber sido reportados los hechos por el C-5.

Acciones de las autoridades tras el hallazgo del cuerpo

Las autoridades americanas quienes extrajeron el cuerpo sin vida del migrante que perdió la vida durante la madrugada del pasado 3 de enero en las traicioneras aguas del Río Bravo, pues el cuerpo flotó en el lado americano por el área del Puente Internacional.