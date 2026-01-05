Se impacta contra vaca

Una persona lesionada, es el resultado del aparatoso accidente registrado la noche del sábado sobre la carretera ribereña, a la altura del poblado Los Ángeles al oriente del municipio.

A través de los números de emergencia, las autoridades recibieron el llamado del accidente en donde dos unidades motrices resultaron con daños materiales cuantiosos, luego de impactar una vaca que se encontraba atravesada en la cinta asfáltica.

Al lugar, acudieron agentes de vialidad, Guardia Estatal y elementos de Protección Civil, acordonando y abanderando el sitio en prevención de un nuevo accidente.

La persona lesionada fue atendida en el mismo sitio del accidente

Las autoridades, exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones en los últimos días del periodo vacacional por las fiestas decembrinas y año nuevo.



