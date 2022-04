Confronta a los padres de familia sistema para control de alumnos

REACCIONES. Opiniones encontradas han surgido entre la población y padres de familia de la escuela secundaria Técnica No. 49 “Wilfrido Massieu”, sobre la metodología que se emplea a la hora de la salida de clases de los alumnos.

Y es que a través de un comunicado, Peña González pidió tener más responsabilidad en cuanto a la puntualidad; es decir pasar a recoger a sus hijos en tiempo y forma, que es a las 2 de la tarde como hora de salida, teniendo un margen y muy buena tolerancia de media hora más; es decir, a las 2:30 pm., en el entendido de que si llegan después, se exponen a que entonces los alumnos se puedan quedar solos y afuera de la escuela.

También se les solicitó a los padres de familia respetar al personal docente que labora en la escuela, pues ellos no tienen la obligación de entregar a los alumnos de la manera en la que se viene haciendo, más sin embargo, lo hacen porque les preocupa su seguridad.

Peña les advirtió que de seguir las faltas de respeto para los maestros, se verán obligados a cambiar el mecanismo de salida y dejar que todos los alumnos salgan sin verificar si se van o no con sus papas.

Cabe destacar que todos los días a la entrada, los maestros siempre están al pendiente de su llegada, así como de con quién se van a la hora de la salida, a fin de poder garantizar la seguridad de los alumnos, tomando en cuenta las situaciones de riesgo que se dan en ocasiones por ese sector de la población.

“Los maestros hacen muy bien su trabajo e incluso al entregar personalmente a los alumnos al tiempo que llegan los padres o la persona responsable de ir a recogerlos”, refirió la Sra. Maribel Domínguez.

“Creo que está muy claro, a las 2:00 pm., es la hora de salida y media hora después se cierra el portón, pero creo que es un tiempo justo para poder recoger a los muchachos, a mí en lo personal el director me ha resuelto mis dudas con respeto y amable, más bien creo que hay algunos padres que van llegando a las 3:00 de la tarde o pasaditas, y como dicen están en lo correcto, hay un horario de salida y debemos entender que los maestros no son niñeros, ni tienen para que esperar más de lo debido, porque igual que los padres de familia, ellos también tienen cosas que hacer, yo entiendo que a veces los padres se les dificulta como a todos, pero es responsabilidad de uno ver la manera de llegar a tiempo por sus hijos, se les dice por favor lleguen temprana y empiezan a decirles majaderías a los maestros, como sí ellos fueran los culpables, creo que no es justo”, expresó la Sra. Isabela Martínez.

Por su parte, las autoridades educativas de la EST #49, refrendaron su compromiso y responsabilidad de velar por la seguridad e integridad de su población estudiantil, pero también solicitaron de la comprensión y valiosa colaboración de los padres de familia para poder respetar los horarios de entrada y salida de clases.





