Convocan a mantener la alianza con maestros y padres de familia

En la reunión de calendarización de fechas cívicas con el sector educativo, se convocó a los maestros a que, junto con los padres de familia, sigan siendo aliados para construir el rumbo que los niñas, niños y jóvenes de Miguel Alemán merecen.

De igual forma, también se reconoció el gran compromiso de los maestros y las instituciones educativas que representan para que Miguel Alemán siga avanzando, inculcando grandes valores a los estudiantes.

Además, ahí se ofreció un almuerzo de salutación de Año Nuevo a jefes de sector, supervisores y directores, así como a representantes de planteles educativos de nivel medio superior y superior, de la Región 12 de la Sección 30 del SNTE y de la Respetable Logia Simbólica.

Compromiso de maestros y padres en la educación

De esta forma, fue acordada la calendarización de fechas cívicas para el 2026, quedando de la siguiente manera:

Día de la Promulgación de la Constitución Política, coordinado por la Escuela Secundaria General "Adalberto J. Argüelles".

Día de la Bandera, coordinado por la Zona Escolar No. 124 de Primarias.

Natalicio de Benito Juárez García, coordinado por la Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR) y la Respetable Logia Simbólica Miguel Hidalgo No. 52.

Mes de la Educación, organizado por el Centro de Atención Múltiple "Profra. Juanita Balderas López".

Día Mundial del Autismo, organizado por el Sistema DIF Miguel Alemán, en coordinación con el Centro de Atención Múltiple (CAM), "Porfra. Juanita Balderas López".

Concurso de Rondas y Salto de Cuerda "Una Tradición que nos Une", organizado por el Sistema DIF Miguel Alemán.

Día de la Batalla de Puebla, coordinado por la Zona Escolar No. 50 Primarias.

Natalicio de Miguel Hidalgo, coordinado por la Universidad Politécnica de la Región Ribereña en coordinación con la Respetable Logia Simbólica Miguel Hidalgo No. 52.

Día del Maestro, organizado por el Gobierno Municipal 2024-2027.

Día del Grito de Independencia, organizado por el Gobierno Municipal 2024-2027.

Desfile Día de la Independencia, coordinado por la Escuela Secundaria Técnica No. 49 "Wilfrido Massieu".

76 aniversario de la Emancipación Política, Desfile y Coro Monumental, con la participación de las instituciones educativas.

Día de las Naciones Unidas, organizado por los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) del Sistema DIF, en coordinación con las Zonas Escolar No. 12 y No. 88 de Preescolar.

Día de la Revolución Mexicana, Ceremonia y Desfile, coordinado por el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 125.

Detalles de la calendarización de fechas cívicas

De igual forma, se invitó a todas las instituciones educativas a participar en noviembre en la Exhibición de los Altares de Muertos; y en diciembre en el tradicional Desfile Navideño.