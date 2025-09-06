Impacta vehículo contra 3 unidades estacionadas

Una persona de la tercera edad impactó varios automóviles que estaban debidamente estacionados en batería sobre la Avenida Francisco I. Madero, entre las calles Sexta y Séptima de la zona centro en esta ciudad.

Una mujer de aproximadamente 80 años de edad fue quien impactó su vehículo sedán, marca Volkswagen, tipo Bora, color blanco y con placas de circulación 461-TPL-5 de Tamaulipas, contra 3 unidades que estaban estacionadas, causando daños por decenas de miles de pesos.

La conductora mencionó que se sintió mal, lo que le hizo perder el control de la unidad y terminó impactándose contra tres de los autos estacionados, entre los que se encuentra una camioneta pick-up, marca Dodge, color gris, modelo viejo y con placas VX-2248-C mexicanas, y un vehículo sedán, marca Pontiac, tipo G6, color blanco.