Impacta vehículo contra 3 unidades estacionadas

Impacta vehículo contra 3 unidades estacionadasUna mujer de aproximadamente 80 años de edad, fue quien impactó su vehículo sedán
Una persona de la tercera edad impactó varios automóviles que estaban debidamente estacionados en batería sobre la Avenida Francisco I. Madero, entre las calles Sexta y Séptima de la zona centro en esta ciudad.
Una mujer de aproximadamente 80 años de edad fue quien impactó su vehículo sedán, marca Volkswagen, tipo Bora, color blanco y con placas de circulación 461-TPL-5 de Tamaulipas, contra 3 unidades que estaban estacionadas, causando daños por decenas de miles de pesos.
La conductora mencionó que se sintió mal, lo que le hizo perder el control de la unidad y terminó impactándose contra tres de los autos estacionados, entre los que se encuentra una camioneta pick-up, marca Dodge, color gris, modelo viejo y con placas VX-2248-C mexicanas, y un vehículo sedán, marca Pontiac, tipo G6, color blanco.
Por su parte, los paramédicos de Protección Civil y Bomberos de esta ciudad le brindaron los primeros auxilios a la mujer que conducía el auto tipo Bora, pues aparentemente se habría sentido mal de salud.