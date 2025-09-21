Reconocen a personal de educación

En la celebración del 20 Aniversario del Sector 16 de Educación Preescolar, se llevó a cabo el reconocimiento a todas las educadoras que han contribuido en gran medida en la formación inicial de ciudadanos en esta región de Tamaulipas, sirviendo con pasión, entrega y esperanza.

La primera autoridad reconoció el trabajo de cada una de las educadoras, directoras y supervisoras que forman parte del Sector 16, a cargo de la Mtra. María del Refugio Valdez Salinas.

En esta significativa ceremonia, que se realizó en la Sala Audiovisual, se entregaron reconocimientos a las ex jefas del Sector 16, Mtra. Martha Barroso Maya y Mtra. Alicia Idolina Díaz Avalos; así como a la ex supervisora del Sector 26, Mtra. Aída Aracely Santos Olivares.

Así mismo, en este 20 Aniversario se reconoció a las ex jefas del Sector 16, Dra. Alma Iliana Torres García y Mtra. Teresa de Jesús Ramírez Blanco; y a la ex supervisora María Raquel Stringel Rodríguez. En este importante evento estuvieron presentes funcionarios locales; así como las supervisoras de Educación Preescolar Mtra. Nora Alicia Pérez Abundis (12), Dra. Gladis Aline Sáenz Santos (26), Dra. Enid Virginia López Reyes (51) y Mtra. Elda Elena Vargas Riojas (88).