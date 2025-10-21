Baile y cabalgata en festejos de Miguel Alemán

En la Tradicional Cabalgata por el 75 Aniversario de Miguel Alemán se rindió un homenaje por su trayectoria al Sr. Virgilio Ramírez Hinojosa, quien durante el recorrido se vio acompañado de decenas de jinetes locales y foráneos que también participaron.

De igual forma, también se entregó un reconocimiento a la Sra. Mary López en esta gran celebración, en la que hubo rifa de regalos, show de caballos bailadores y la preparación de la "Vaca al Fénix" por parte del Chef "Tony Cabrera", entre otras grandes sorpresas.

La primera autoridad estuvo acompañada por su esposa, Sra. Andrea Aguirre y la Dra. Andrea Cortez de Cavazos, así como por funcionarios de las diferentes dependencias y por miembros del Comité de Festejos.