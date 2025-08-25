Tamaulipas

Agradecen a Cecy Ríos, por impartir clínica de voleibol

Cecy Ríos es orgullosamente tamaulipeca, seleccionada nacional y jugadora profesional en Portugal 
  • 25 / Agosto / 2025 -
Durante este fin de semana, la primera autoridad local reconoció y agradeció el gran trabajo realizado por la seleccionada nacional Cecy Ríos al impartir una Clínica de Voleibol a niñas de Miguel Alemán.

 El edil felicitó a las niñas voleibolistas por su gran entrega; y de manera especial también reconoció el gran apoyo que brindan los padres de familia.

 De igual forma, reconoció la gestión del Profr. Jesús Santos Díaz González, por invitar a Cecy Ríos a impartir esta Clínica, que fortalece el nivel de las niñas de Miguel Alemán que practican esa disciplina.

 Cabe destacar que Cecy Ríos es orgullosamente tamaulipeca, seleccionada nacional y jugadora profesional en Portugal.

