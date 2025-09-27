Encuentran droga en cateo de casa

Encuentran droga en cateo de casaEl operativo conjunto de la Fiscalía y el Ejército resultó en el hallazgo de drogas en una vivienda de la colonia Unidos Avanzamos
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, catearon una vivienda en la colonia Unidos Avanzamos, donde encontraron drogas.
Hasta el momento no se ha emitido información oficial respecto al cumplimiento de esta orden de cateo en ese sector del poblado Los Guerra.
El inmueble fue asegurado y lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente.
