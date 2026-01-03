Arde una casa abandonada

En horas la madrugada de este día, se registró el incendio de una casa abandonada en la comunidad de Guardados de Arriba, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron de manera inmediata elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron las labores necesarias para controlar y sofocar el fuego, evitando que las llamas se propagaran a viviendas cercanas.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Estatal, quienes brindaron apoyo en el área para resguardar la zona y facilitar las acciones de los cuerpos de auxilio.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las posibles causas del siniestro, que no se descarta pudiera ser causado por el uso de pirotecnia.