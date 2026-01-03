Tamaulipas

Arde una casa abandonada

Elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron las labores necesarias para controlar y sofocar el fuego
  • Por: Francisco Valdivia
  • 03 / Enero / 2026 -
  • COMPARTIR
Arde una casa abandonada

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por el incendio.

En horas  la madrugada de este día, se registró el incendio de una casa abandonada en la comunidad de Guardados de Arriba, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron de manera inmediata elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron las labores necesarias para controlar y sofocar el fuego, evitando que las llamas se propagaran a viviendas cercanas.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Estatal, quienes brindaron apoyo en el área para resguardar la zona y facilitar las acciones de los cuerpos de auxilio.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las posibles causas del siniestro, que no se descarta pudiera ser causado por el uso de pirotecnia.

EL MAÑANA RECOMIENDA