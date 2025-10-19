Realizan caminata por vida saludable

El jardín de niños "Wenceslao Ramírez Guerra", de la Zona Escolar No. 88, realizó el Proyecto de Vida Saludable en el marco del Día Mundial de la Alimentación, llevando a cabo una caminata con los alumnos caracterizados de diferentes artículos y con mensajes alusivos al tema.

El Proyecto de Vida Saludable fue encabezado por la directora del plantel Mtra. Irma Gómez Adame, y por las educadoras Mtra. Valeria Barrera, Mtra. Thalía Ximena Martínez González, Mtra. Ana Karen Palacios Enriquez, Mtra. Jessica Lizeth Pérez Rodriguez y Mtra. Yolanda Mendoza Ramos.

Estuvo presente el jefe del CREDE No. 6 Mtro. Joel Eliud Araguz Loredo, quien en su mensaje agradeció a los padres de familia y los felicitó por estar presentes en estas actividades.

"Una de las formas de demostrar amor y cariño a nuestros hijos, es estar presente en actividades donde se desarrollan lazos socio-afectivos y de convivencia grupal, ya que estos recuerdos tan lindos quedan grabados en las mentes y corazones de nuestros niños", dijo el Mtro. Joel Araguz.

Además, felicitó a la directora, maestras y personal de apoyo por implementar este tipo de actividades para el desarrollo de las niñas y niños.