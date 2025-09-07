Cambian mesa directiva de la Mesa Redonda Panamericana de M. Alemán

Con gran éxito y asistencia se llevó a cabo la ceremonia para el cambio de mesa directiva de la Mesa Redonda Panamericana de Miguel Alemán.

"El día de hoy tuve el honor de asistir a la ceremonia de cambio de mesa directiva de la Mesa Redonda Panamericana de Miguel Alemán", refirió la Dra. Andrea Aguirre.

"Quiero desearle el mayor de los éxitos a la nueva presidenta, la Sra. Rosa Belia Barrera Guerra, en esta nueva etapa. Estoy convencida de que realizará un excelente trabajo al frente de tan importante institución", expresó.