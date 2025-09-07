Cambian mesa directiva de la Mesa Redonda Panamericana de M. Alemán

Cambian mesa directiva de la Mesa Redonda Panamericana de M. AlemánRosa Belia Barrera Guerra asume la presidencia de la Mesa Redonda Panamericana de Miguel Alemán, comprometiéndose a continuar impulsando proyectos en beneficio de las familias miguelalemanenses.
Con gran éxito y asistencia se llevó a cabo la ceremonia para el cambio de mesa directiva de la Mesa Redonda Panamericana de Miguel Alemán.
"El día de hoy tuve el honor de asistir a la ceremonia de cambio de mesa directiva de la Mesa Redonda Panamericana de Miguel Alemán", refirió la Dra. Andrea Aguirre.
"Quiero desearle el mayor de los éxitos a la nueva presidenta, la Sra. Rosa Belia Barrera Guerra, en esta nueva etapa. Estoy convencida de que realizará un excelente trabajo al frente de tan importante institución", expresó.
"La Mesa Redonda Panamericana representa un pilar muy valioso para nuestra comunidad, pues a través de su labor altruista ha impulsado grandes proyectos en beneficio de las familias miguelalemanenses, fomentando siempre la solidaridad, la cultura y la unión entre las personas".