Guardia Estatal asegura cámara de videovigilancia en Miguel Alemán

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, personal de la Guardia Estatal aseguró una cámara de videovigilancia instalada de forma irregular en la vía pública de la colonia Educación, en el municipio de Miguel Alemán.

¿Qué ocurrió?

El hallazgo se dio sobre la calle Vela Ramírez, en el cruce con Antonio Alzate. Ahí los oficiales observaron una cámara tipo giratoria colocada en un poste de servicio de telefonía e internet. El equipo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) con el propósito de deslindar responsabilidades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Durante días pasados, los elementos de la Guardia Estatal han asegurado varios equipos de vigilancia colocados de forma irregular en ciudades fronterizas de Tamaulipas como Reynosa y Matamoros.