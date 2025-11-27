Arranca temporada de caza de venado

La temporada para la cacería del venado cola blanca y la zorra gris, dio inicio el pasado 21 de noviembre; mientras que este viernes 28 iniciará la del puma.

A mediados del mes de noviembre, el viernes 14, también inició la temporada de cacería del coyote y gato montés.

¿Cuándo concluyen las temporadas de cacería?

Según el Calendario Cinegético de la Época Hábil 2025-2026 de la Comisión de Caza y Pesca de Tamaulipas, la temporada de cacería del venado cola blanca concluirá el próximo domingo 8 de febrero. La del puma concluirá el domingo 11 de enero.

¿Cuál es la situación de la fauna silvestre en la región?

En la región se registra una alta población de fauna silvestre; y en la región de la Frontera Chica el principal factor sigue siendo la inseguridad, lo cual ha hecho que se reduzca considerablemente el número de cazadores.