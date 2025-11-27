Arranca temporada de caza de venado

Arranca temporada de caza de venadoA mediados del mes de noviembre, el viernes 14, también inició la temporada de cacería del coyote
La temporada para la cacería del venado cola blanca y la zorra gris, dio inicio el pasado 21 de noviembre; mientras que este viernes 28 iniciará la del puma.
A mediados del mes de noviembre, el viernes 14, también inició la temporada de cacería del coyote y gato montés.
¿Cuándo concluyen las temporadas de cacería?
Según el Calendario Cinegético de la Época Hábil 2025-2026 de la Comisión de Caza y Pesca de Tamaulipas, la temporada de cacería del venado cola blanca concluirá el próximo domingo 8 de febrero. La del puma concluirá el domingo 11 de enero.
¿Cuál es la situación de la fauna silvestre en la región?
En la región se registra una alta población de fauna silvestre; y en la región de la Frontera Chica el principal factor sigue siendo la inseguridad, lo cual ha hecho que se reduzca considerablemente el número de cazadores.
