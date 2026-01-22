Afecta la inseguridad el turismo cinegético

Afecta la inseguridad el turismo cinegéticoRanchos cinegéticos enfrentan riesgos por la inseguridad
La inseguridad en la región noreste del país, marcada por la presencia de grupos delictivos en zonas rurales, ha afectado significativamente la cacería, particularmente el turismo cinegético y la operación de ranchos cinegéticos en esta zona de México.
Impacto en el turismo cinegético en Tamaulipas
La temporada de cacería del venado cola blanca y otras especies se mantendrá hasta la primera semana de febrero en Tamaulipas. Sin embargo, en esta región del noreste de México ha ido a la baja la participación de cazadores a consecuencia de frecuentes situaciones de riesgo que los han afectado directamente.
Ranchos cinegéticos enfrentan riesgos por la inseguridad
La situación de inseguridad ha llevado a que muchos cazadores reconsideren sus planes, lo que repercute en la economía local y en la sostenibilidad de las actividades cinegéticas en la región.