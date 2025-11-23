Tamaulipas

Finaliza jornada de búsqueda de restos de desaparecidos

Estas acciones se llevaron a cabo durante este fin de semana
  • Por: El Mañana Staff
  • 23 / Noviembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Finaliza jornada de búsqueda de restos de desaparecidos

Personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, así como elementos de Guardia Nacional, participaron brindando seguridad.

Personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, así como elementos de Guardia Nacional, agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Estatal, participaron brindando seguridad a los integrantes del colectivo "Amor por los Desaparecidos", quienes concluyeron con una nueva jornada.

Las autoridades estatales y federales antes mencionadas apoyaron en las labores de búsqueda y rastreo a las integrantes del colectivo "Amor por los Desaparecidos", quienes inspeccionaron diferentes áreas rurales ubicadas dentro de los límites de esta localidad fronteriza.

Estas acciones se llevaron a cabo durante este fin de semana; sin embargo, hasta el momento se desconocen los resultados obtenidos durante esas acciones.

EL MAÑANA RECOMIENDA