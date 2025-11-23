Finaliza jornada de búsqueda de restos de desaparecidos

Personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, así como elementos de Guardia Nacional, agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Estatal, participaron brindando seguridad a los integrantes del colectivo "Amor por los Desaparecidos", quienes concluyeron con una nueva jornada.

Las autoridades estatales y federales antes mencionadas apoyaron en las labores de búsqueda y rastreo a las integrantes del colectivo "Amor por los Desaparecidos", quienes inspeccionaron diferentes áreas rurales ubicadas dentro de los límites de esta localidad fronteriza.

Estas acciones se llevaron a cabo durante este fin de semana; sin embargo, hasta el momento se desconocen los resultados obtenidos durante esas acciones.