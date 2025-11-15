Arranca el Buen Fin

Arranca el Buen FinEstrategia nacional que tiene como propósito ofrecer a las familias la oportunidad de adquirir productos a un mejor precio
En el arranque del Buen Fin 2025, las autoridades desearon el mayor de los éxitos a empresarios, comerciantes y prestadores de servicios que se sumaron a esta estrategia nacional que tiene como propósito ofrecer a las familias la oportunidad de adquirir productos a un mejor precio.
¿Qué ocurrió?
En su mensaje, ofrecido en el arranque oficial realizado en la empresa Muebles Sepúlveda, la primera autoridad remarcó que el papel de los empresarios, comerciantes y prestadores de servicios es muy importante en el desarrollo de Miguel Alemán y la región.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
En este evento, el edil estuvo acompañado por los integrantes del Cabildo; la directora de Enlace Empresarial, Lic. Aidé García García; el presidente de la Cámara de Comercio, Lic. Ángel Parra; y el propietario de Muebles Sepúlveda, C. P. Héctor Sepúlveda.