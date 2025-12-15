Activan operativo "Blanca Navidad"

Con el objetivo de proteger a los ciudadanos, reducir el índice de accidentes y contribuir al sano esparcimiento de las familias, el fin de semana se puso en marcha el Operativo "Blanca Navidad" para inhibir, detectar o sancionar a todos aquellos automovilistas que mezclen el alcohol con el volante.

El Lic. Ricardo Hernández Rocha, anunció que este dispositivo especial de seguridad por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, se reforzará especialmente los fines de semana, tal como ya ocurrió y también durante los días festivos de esta temporada decembrina.

Destacó que las instrucciones son precisas en el sentido de hacer todo lo que esté al alcance para prevenir y reducir el índice de accidentes automovilísticos.

En este Operativo "Blanca Navidad" participarán, de forma conjunta y aplicando la cero tolerancia, los elementos de la Delegación de Tránsito y de la Coordinación Local de la Guardia Estatal.



