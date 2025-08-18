Invitan a inscribirse a curso de natación

Un nuevo Curso Gratuito de Natación se ofrecerá a niños de entre 5 y 13 años de edad, por lo que se invita a los padres de familia a inscribirlos cuánto antes para aprender las técnicas de flotación, respiración y propulsión.

Debido a que el cupo es limitado, los interesados pueden inscribir a sus hijos en las oficinas de la Dirección de Deportes, en el Auditorio Municipal.

De igual forma, pueden hacerlo en las oficinas de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.

El director de Deportes, C. P. Héctor Leyva Juárez, informó que gracias al apoyo, este Curso Gratuito de Natación se ofrecerá de lunes a jueves en horario de 5:00 a 7:00 de la tarde, en la alberca de la Unidad Deportiva "José Barrera González",

El curso inicia este lunes 18 de agosto y es completamente gratuito.

Lo único que deben llevar los niños es un tubo flotador y lentes googles.