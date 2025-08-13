Repartirán cortesías a los amantes de la pesca deportiva

Un total de 50 inscripciones de cortesía para la Copa Tamaulipas 2025 serán repartidas para que los pescadores de Miguel Alemán puedan participar dentro de la categoría Pie de Orilla del gran evento deportivo que se realizará los días 16 y 17 de agosto en la presa “Marte R. Gómez”.

Así lo dio a conocer la directora de Enlace Empresarial, Lic. Aidé García García, quien previamente sostuvo una reunión con funcionarios de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva en Tamaulipas, a fin de promocionar este evento entre las familias de esta localidad.

Por otra parte, y siendo acompañado de funcionarios e integrantes de su gabinete, la primera autoridad local invitó a todas las familias de Miguel Alemán y la región a disfrutar de este gran evento deportivo.

Cabe destacar que el poblado Comales, será la segunda sede del serial de la Copa Tamaulipas 2025, del cual, Miguel Alemán también es patrocinador.



