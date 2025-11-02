Realizan sesión de Alianza Internacional

Impulsando los trabajos que fortalezcan las actividades del comercio exterior que generen crecimiento económico en Miguel Alemán y los municipios de la región, se llevó a cabo la 5ª. Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la Alianza Internacional para el Desarrollo del Noreste de México y Texas, donde estuvieron presentes representantes de esta ciudad.

En representación de esta localidad, asistió a esta importante Sesión, la directora de Enlace Empresarial, Lic. Aidé García García, quien informó que en la reunión se presentaron los avances sobre la promoción para incrementar el número de empresas que utilicen la ruta 54-2-83.

De igual forma, expresó que en la Sesión se informó sobre el Acuerdo a través del cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a los 3 órdenes de Gobierno a fortalecer la infraestructura de esta vía de comunicación como corredor estratégico para el comercio internacional en el marco del T-MEC, presentado por el Senador Walter Fernández González.

García García agradeció las atenciones de la alcaldesa anfitriona, Lic. Adriana Hinojosa Ibañez, así como de cada uno de los asistentes a esta 5ª. Sesión Ordinaria de la Alianza Internacional para el Desarrollo del Noreste de México y Texas.