Persuade EU a migrantes con bocinas

Vecinos que habitan cerca de las márgenes del río Bravo, escucharon y grabaron el mensaje que la Border Patrol emitió durante la noche del lunes y la madrugada de este martes.

Alertan a los migrantes sobre el peligro de intentar cruzar ilegalmente a los Estados Unidos.

¿Qué mensaje emitió la Border Patrol?

Además del mensaje a través de los potentes altavoces, se reportó el patrullaje de un helicóptero de la Patrulla Fronteriza sobre territorio mexicano en esta zona de Tamaulipas.