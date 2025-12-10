Tamaulipas

Persuade EU a migrantes con bocinas

Alertan a los migrantes sobre el peligro de intentar cruzar ilegalmente a los Estados Unidos 
  • Por: El Mañana Staff
  • 10 / Diciembre / 2025 -
Vecinos que habitan cerca de las márgenes del río Bravo, escucharon y grabaron el mensaje que la Border Patrol.

Vecinos que habitan cerca de las márgenes del río Bravo, escucharon y grabaron el mensaje que la Border Patrol emitió durante la noche del lunes y la madrugada de este martes.

¿Qué mensaje emitió la Border Patrol?

Además del mensaje a través de los potentes altavoces, se reportó el patrullaje de un helicóptero de la Patrulla Fronteriza sobre territorio mexicano en esta zona de Tamaulipas.

