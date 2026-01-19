Apoyan e invitan a la Jornada de Sensibilización

Desde este fin de semana se está invitando a participar en la Jornada de Sensibilización e Información sobre el programa de Alcohólicos Anónimos que organiza la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A. C.

Este importante evento se realizará este lunes 19 de enero, a las 12:00 del mediodía, en las instalaciones del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones de Miguel Alemán (CECOSAMA), antes ÚNEME-CAPA, ubicadas en la Avenida Eulalio González No. 233, entre las entre calles Segunda y Tercera, justo a un costado del Centro de Salud de la Zona Centro.

Detalles del evento de sensibilización

De antemano, se reconoce el gran trabajo que realizan quienes forman parte de este gran esfuerzo en beneficio de la comunidad, el cual tendrá siempre su apoyo para lograr que un mayor número de personas se recuperen del alcoholismo.