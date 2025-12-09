Destaca cantautor de Miguel Alemán

El reconocido cantautor y productor Edén Muñoz, multipremiado en la industria musical, ha puesto su mirada en el talento del miguelalemanense Alberto Cruz.

¿Cómo se dio la colaboración entre Edén Muñoz y Alberto Cruz?

Tras ver y escuchar uno de los videos que el joven saxofonista publicó en YouTube, Muñoz decidió invitarlo a grabar en colaboración una de sus composiciones. La primicia de esta grabación fue estrenada recientemente en la misma plataforma. La iniciativa confirma, una vez más, la aguda visión y sensibilidad musical de Edén Muñoz.

Y es que Alberto Cruz no es un improvisado: su trayectoria es resultado de años de formación y disciplina. Desde los 11 años, Cruz inició su camino artístico como saxofonista en la banda de música de la ciudad de Roma, Texas, donde comenzó a desarrollar su estilo y dominio de su instrumento.

Detalles sobre la trayectoria de Alberto Cruz como saxofonista

Su dedicación lo llevó a obtener importantes reconocimientos a nivel estatal: En 2014 alcanzó la segunda silla estatal, y para 2015, tras redoblar esfuerzos, consiguió la primera posición estatal en su especialidad como saxofonista, ya que Alberto Cruz no es un improvisado, se preparó durante varios años para cuando llegara un momento como este.

Mientras cursaba su carrera en la Universidad de Texas A&M, en Kingsville, Tx., estuvo alternando sus estudios y tocando en una banda de jazz de David Russell en escenarios importantes de jazz en el estado de Texas. Su preparación constante lo llevó también a compartir escenario con figuras consolidadas, entre ellas el reconocido músico camarguense Fito Olivares (QEPD), a quien acompañó en varias presentaciones en el Valle de Texas junto a su conjunto "La Pura Sabrosura".

Impacto de la colaboración en la carrera de Alberto Cruz

En esta ocasión, la invitación de Edén Muñoz marca un nuevo capítulo en la carrera de Alberto Cruz, un gesto que muchos interpretan como la tradicional "patadita de la suerte", símbolo de respaldo y apadrinamiento en su incursión formal al mundo de la música profesional.