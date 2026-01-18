Activan albergue temporal, este fin, en Miguel Alemán

Debido a que el Frente Frío No. 29 registra sensaciones térmicas de 0 grados centígrados, se activó el albergue temporal para refugiar a las familias más vulnerables.

¿Qué medidas se toman ante el Frente Frío No. 29?

El Lic. Ricardo Hernández Rocha, informó que el albergue estará activo sábado y domingo, esperando que el lunes sean más favorables las condiciones climatológicas.

Acciones de la autoridad para proteger a familias vulnerables

Las autoridades locales han tomado esta decisión para garantizar la seguridad y bienestar de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.