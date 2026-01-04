Autoridades investigan un posible ahogamiento

Un presunto caso de ahogamiento en el Río Bravo generó una rápida y coordinada movilización de autoridades locales, estatales y federales en este municipio, reflejando el trabajo en equipo entre corporaciones para salvaguardar la integridad de la población.

El operativo se activó luego de que habitantes de la zona reportaran la presencia de elementos de la Patrulla Fronteriza, quienes realizaron recorridos aéreos a baja altura con el apoyo de un helicóptero sobre el cauce del río, lo que despertó preocupación entre los residentes.

Posteriormente, durante la madrugada, se intensificaron las acciones con la participación de diversas corporaciones de seguridad que reforzaron la búsqueda y vigilancia en las inmediaciones del afluente internacional.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la identidad de la persona presuntamente involucrada ni las circunstancias precisas del incidente.

Sin embargo, se informó que las labores continúan de manera permanente, manteniendo comunicación y coordinación entre las distintas instancias participantes, a fin de obtener resultados que permitan esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades aprovecharon para reiterar el llamado a la ciudadanía a no introducirse al Río Bravo, ya que representa un alto riesgo debido a sus corrientes impredecibles, la profundidad variable y otros factores que pueden poner en peligro la vida. Subrayaron que incluso personas con experiencia pueden verse en situaciones de riesgo al ingresar al afluente.

Se prevé que en las próximas horas se emita un comunicado oficial conforme avancen las investigaciones y se cuente con información más precisa sobre este hecho. Mientras tanto, las corporaciones mantienen presencia en la zona como medida preventiva y de seguridad para la población.