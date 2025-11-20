Cierran calles por accidente

Debido a un fuerte accidente provocado por una situación de riesgo, los elementos de la Guardia Estatal (GE) se vieron obligados a cerrar temporalmente la circulación vial en el cruce de la calle Presa el Palmito y avenida Antonio Alzate de la colonia Hercilia, justo frente a las instalaciones de la Escuela Secundaria General "Adalberto J. Arguelles" (ESGAJA) de esta ciudad.

¿Qué ocurrió?

Los hechos se registraron alrededor de las 11:30 horas, cuando las autoridades estatales habrían detectado la sospechosa presencia de una camioneta marca Dodge, tipo Durango, tipo GT, de color gris y de reciente modelo, con vidrios completamente polarizados, a la cual le marcaron el alto, pero su conductor no detuvo su marcha, sino todo lo contrario e imprimió más velocidad.

Ante esto, se habría iniciado una peliculesca persecución por diferentes calles del citado sector, la cual concluyó posteriormente, pues la unidad terminó por impactarse contra un poste de concreto y un tubo de un señalamiento o nomenclatura, el cual quedó destrozado; mientras que la unidad habría sido abandonada.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido informe oficial con mayores detalles sobre los hechos, por lo que se desconoce si después hubo alguna persona detenida o se lograron posibles aseguramientos.