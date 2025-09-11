Consterna la muerte de joven conductora

Gran consternación entre la población miguelalemanense ha generado el lamentable fallecimiento de la joven conductora Beatriz Irene Hernández Flores, quien perdió la vida en un hospital de Reynosa, a consecuencia de la gravedad de las lesiones que sufrió durante un trágico accidente que se registró el fin de semana sobre el Libramiento para tráfico pesado 'Lázaro Cárdenas' (Las Torres), en esta localidad fronteriza.