Ejército mexicano asegura más de 5 mil cartuchos en operativos en Tamaulipas

En diferentes operativos en Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron más de 5 mil cartuchos, armas y vehículos, informó el Gabinete de Seguridad.

En Guerrero, elementos localizaron entre la maleza dos vehículos con reporte de robo, aseguraron un fusil Barret calibre, 114 cargadores, 4,453 cartuchos y equipo táctico, mientras que en Mier aseguraron un vehículo con reporte de robo, cinco armas largas, 56 cargadores y 830 cartuchos. Además, en el municipio de Méndez, las fuerzas federales aseguraron un vehículo con reporte de robo, dos armas largas y 210 cartuchos. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Operativo en Abasolo

Cabe señalar que como parte de la "Operación Frontera Norte´´, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Estatal detuvieron a 15 personas donde además se logró el aseguramiento de cuatro vehículos, cuatro armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos y diversas dosis de droga. Las acciones se llevaron a cabo como parte de los operativos de vigilancia y combate a la delincuencia en el estado. El despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad en las zonas rurales de Tamaulipas y reducir la incidencia de delitos relacionados con la portación de armas y narcotráfico.