Rescatan a persona privada de la libertad en Mier, Tamaulipas

Una persona privada de la libertad fue rescatada en el municipio de Mier, Tamaulipas, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Además se aseguraron vehículos, armamento y equipo táctico.

La dependencia afirma que este rescate y aseguramiento es resultado del trabajo coordinado en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso de colaboración con el Gobierno de México para consolidar la paz pública en el estado.